Operațiunea a fost coordonată de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în urma unor informații operative.

Potrivit IPJ Cluj, mai multe echipe de polițiști au efectuat verificări pe teren, inclusiv controale ale mijloacelor de transport, după ce au primit date din care rezulta că bărbatul s-ar afla în municipiu.

Persoana căutată a fost reperată în cursul dimineții într-un mall din Cluj-Napoca.

„Acesta a fost recunoscut pe baza semnalmentelor și a fizionomiei. Tânărul de 23 de ani a fost condus într-o încăpere a centrului comercial, unde i-a fost efectuat controlul corporal, ulterior fiind transportat la sediul Inspectoratului”, a transmis, miercuri seara, IPJ Cluj.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Franța, pentru infracțiunea de omor.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, care a ridicat și bunurile găsite asupra tânărului. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în vederea dispunerii măsurilor legale pentru punerea în executare a mandatului european de arestare.