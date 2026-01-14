”Ieri a fost efectuat primul test de comunicații pe aeronava Spartan. S-au obținut datele tehnice și s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferențe. În acest moment se așteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferențe. S-a verificat accesul la internet”, a declarat miercuri ministrul apărării naționale, Radu Miruță, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.



Echipamentele sunt instalate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale.



Miercurea trecută, avionul Spartan cu care președintele Nicușor Dan se întorcea de la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai 'Coaliției de Voință' a reușit să decoleze de la Paris în jurul orei 16:30, după două încercări eșuate în cursul zilei, din cauza ninsorii.

Jurnalistul care a contestat scenariul „escortei aeriene de recunoștință” revine cu o replică dură la adresa lui Nicușor Dan