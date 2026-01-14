Proiectul prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală, fără scăderea salariilor de bază. Economiile ar urma să fie obținute prin reorganizarea instituțiilor, diminuarea sporurilor și desființarea unor posturi.

Măsurile lui Ilie Bolojan aruncă țara în aer. Ce mai urmează pentru români

La nivel local, primăriile și consiliile județene vor fi obligate să elimine, în medie, 10% din posturile ocupate. Măsura este justificată prin angajamentul României de a reduce deficitul bugetar sub 3% din PIB până în 2031. Ministerul estimează economii de 3,36 miliarde lei în 2026 și peste 5,7 miliarde lei anual în perioada 2027–2030.

Proiectul introduce și mandate de 3 ani pentru înalții funcționari publici, cu o singură posibilitate de reînnoire. Cabinetele demnitarilor se reduc: premierul va avea doar 5 posturi (față de 9), iar primarul general al Capitalei – 4 (față de 6). Prefecturile pierd 25% din posturi, iar consiliile de administrație ale ANCPI și ANL vor fi limitate la 5 membri.

Impozite mai mari pentru clădirile ilegale și controale cu drone

Pentru creșterea veniturilor locale, impozitul pe clădirile construite fără autorizație va fi majorat cu 100% timp de 5 ani.

Autoritățile locale vor putea folosi imagini satelitare, drone și tehnologii digitale pentru identificarea construcțiilor ilegale sau nedeclarate. Fotografiile și filmările vor putea constitui probe în stabilirea sancțiunilor fiscale.

Reguli dure pentru șoferi: permis suspendat pentru amenzile neplătite

Regimul amenzilor rutiere se schimbă radical. Proiectul prevede:

majorarea cu 30% a amenzilor neplătite în 3 luni

încă 30% după 6 luni

suspendarea permisului pentru șoferii care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile

Dreptul de a conduce poate fi recuperat doar după achitarea integrală a datoriilor către bugetul local. Operatorii de jocuri de noroc vor avea nevoie de acordul primăriilor, iar autorizațiile vor fi reînnoite anual. Consiliile locale vor putea decide zonele în care pot funcționa sălile de jocuri și vor stabili taxe în funcție de suprafața spațiului.

Proiectul stabilește un număr maxim de polițiști locali raportat la populație. Localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu vor mai putea avea poliție locală decât dacă o finanțează integral din venituri proprii, fără sprijin de la bugetul de stat.