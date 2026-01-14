Mulți oameni privesc cu îngrijorare facturile la încălzire, în contextul creșterii costurilor la energie, iar din dorința de a economisi, apare tentația de a încălzi mai puțin locuința și, în același timp, de a aerisi cât mai rar, pentru a nu pierde căldura acumulată. Deși aceste decizii par logice pe moment, ele pot avea consecințe nedorite pe termen mediu și lung.

Atunci când aerisirea este insuficientă sau incorectă, umiditatea din interior rămâne „captivă” în casă. Activitățile zilnice precum gătitul, dușul, uscarea rufelor sau chiar respirația cresc nivelul de vapori de apă din atmosferă. În sezonul rece, această umiditate condensează pe cele mai reci suprafețe din locuință, iar ferestrele sunt, de cele mai multe ori, primele afectate. Astfel apare așa-numita „transpirație” pe geamuri.

Acest fenomen este normal până la un anumit nivel. Explicația este simplă: aerul cald și umed întâlnește o suprafață rece și eliberează excesul de apă. Problema apare atunci când umezeala persistă zilnic și nu se usucă. În timp, aceasta poate duce la rame de ferestre crăpate, garnituri deteriorate, izolații compromise și, cel mai periculos, la dezvoltarea mucegaiului. Sporii de mucegai pot provoca alergii, probleme respiratorii și alte afecțiuni, mai ales la copii și vârstnici.

Prevenirea începe cu o aerisire corectă. Nu este necesar să lași geamul întredeschis ore întregi, mai ales iarna. Cea mai eficientă metodă este aerisirea scurtă și rapidă: deschide larg ferestrele de 2–3 ori pe zi, timp de 5–10 minute, pentru a schimba rapid aerul umed cu aer proaspăt și mai uscat. După duș sau gătit, aerisește imediat încăperea.

Totodată, încălzirea constantă, chiar și la o temperatură moderată, ajută la menținerea pereților și ferestrelor mai calde, reducând riscul de condens. Evită uscarea rufelor în interior sau fă-o doar în camere bine ventilate. Un higrometru te poate ajuta să monitorizezi nivelul de umiditate, ideal situat între 40% și 60%.

Astfel, geamurile aburite nu reprezintă doar o problemă estetică, ci un semnal de alarmă. Printr-un echilibru corect între încălzire și aerisire, poți preveni umezeala excesivă și riscul de mucegai, protejând atât locuința, cât și sănătatea ta, potrivit sursei.