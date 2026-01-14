Mulți dintre protestatari acuză autoritățile că au promis că nu vor majora taxele, dar nu au respectat angajamentele făcute în campanie. În plus, oamenii spun că scumpirile sunt greu de suportat, mai ales pentru cei cu venituri mici sau probleme de sănătate. O localnică a declarat că taxele aproape s-au triplat față de anul trecut, iar reducerea de 10% era o gură de oxigen pentru familiile cu venituri mici:

Românii, disperați din cauza taxelor și impozitelor mărite

„Prețul este triplu față de anul trecut. Până acum s‑a ținut cont din maxim, adică 10%, iar anul acesta doar 5%. De ce? Pentru că nu le pasă de noi. Cât au avut nevoie de voturi, au fost pe stradă, ne‑au băgat în seamă. Acum nu”, a declarat femeia, în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de alți contribuabili, care spun că taxele au crescut la niveluri greu de suportat:

„Suntem bolnavi de cancer, ne-au băiat tot”

„De la 270 de lei am 840 de lei, aproape triplu. Mai merită să plătim? Ce bonificație e asta? Praf în ochi.” Unii protestatari reclamă și faptul că, în timp ce în restul țării se aplică o bonificație de 10%, în Bacău procentul a fost redus la jumătate:

„În toată țara au votat lege să fie deducția de 10%. De ce la Bacău e numai 5%? E normal așa ceva? De ce să mai plătesc?” Printre cei prezenți s‑au aflat și persoane cu probleme grave de sănătate, care spun că măsurile îi afectează direct: „Noi amândoi suntem bolnavi de cancer, și eu și soția. Au tăiat tot acum, ca să n‑avem niciun drept. Nu mi se pare corect. Nu mai merită să le plătim.”