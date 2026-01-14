Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara de construcţii a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puţin 12 persoane şi rănind cel puţin 30, a declarat Poliţia, transmite Reuters.

Accidentul a avut loc miercuri dimineaţă în districtul Sikhio din provincia Nakhon Ratchasima, la 230 km nord-est de Bangkok, într-un tren cu destinaţia provincia Ubon Ratchathani.

Poliţia locală a declarat pentru Reuters, prin telefon, că o macara care lucra la un proiect feroviar de mare viteză s-a prăbuşit şi a lovit trenul care trecea, provocând deraierea acestuia şi izbucnirea unui incendiu de scurtă durată.

Incendiul a fost stins, iar operaţiunile de salvare sunt în curs de desfăşurare, a precizat Poliţia.