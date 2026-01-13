Premierul Groenlandei exclude alipirea la SUA: „Alegem Danemarca”

„Ne confruntăm acum cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem aici și acum între Statele Unite și Danemarca, atunci alegem Danemarca”, a declarat marți Nielsen, în cadrul unei conferințe de presă comune la Copenhaga, alături de premierul danez Mette Frederiksen, potrivit Bloomberg.

„Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi, care face parte din Regatul Danemarcei”, a adăugat el, conform Bloomberg.

Declarațiile vin înaintea unei întâlniri importante, programate miercuri la Washington, între miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda și oficialii americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance.

Nielsen a calificat drept „complet deplasate” recentele amenințări ale administrației Trump privind o posibilă anexare a insulei, avertizând că situația este „foarte gravă”.

Deși dorința de independență față de Danemarca este dezbătută de decenii în Groenlanda, majoritatea populației, circa 57.000 de locuitori, se opune ideii de a se alătura Statelor Unite.

Rezultatele alegerilor din martie anul trecut au confirmat această tendință: trei din patru alegători au sprijinit partide care susțin o tranziție lentă către independență.

Întrebat dacă ar trebui abandonată complet tema independenței, Nielsen a subliniat că „acum este momentul să fim uniți”, precizând că Groenlanda „face parte din Regatul Danemarcei și este pe deplin unită în apărarea principiilor fundamentale”.