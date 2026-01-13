În urma dezvăluirilor făcute de eurodeputații AUR, conform cărora singura ipoteză în care șefa CE Ursula vor der Leyen ar avea mandat să semneze acordul Mercosur este aceea că s-a parcurs deja procedura scrisă cu miniștrii din țările terțe, după votul ambasadorilor de vineri din COREPER, Realitatea Plus a aflat, pe surse, că România chiar a votat pentru Mercosur vineri după-amiază, prin procedură scrisă, validarea votului ambasadorilor.

Semnătura ar fi fost pusă de ministrul Economiei, Irineu Darău, care nu a anunța în coaliție acest lucru.

Așadar, prin mâna ministrului USR, acordul Mercosur a fost validat de România și urmează a fi semnat sâmbătă în Paraguay de șefa Comisiei Europene.

Practic, nu mai contează vocea PSD, iar Miruță a confirmat, prin comunicatul de mai devreme, că i-a interesat doar acordul președintelui Nicușor Dan, care a și lăudat public acordul.