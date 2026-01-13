Acordul cu Mercosur, semnat cu mâna „rezistului” Darău, proaspăt numit ministru al Economiei – SURSE

Irineu Darău este un susținător al lui Nicușor Dan
România a votat pentru acordul care falimentează fermierii. Este informația obținută de Realitatea PLUS, pe surse. Semnătura ar fi fost pusă de ministrul Economiei, Irineu Darău, fără a anunța în coaliție acest lucru.

În urma dezvăluirilor făcute de eurodeputații AUR, conform cărora singura ipoteză în care șefa CE Ursula vor der Leyen ar avea mandat să semneze acordul Mercosur este aceea că s-a parcurs deja procedura scrisă cu miniștrii din țările terțe, după votul ambasadorilor de vineri din COREPER, Realitatea Plus a aflat, pe surse, că România chiar a votat pentru Mercosur vineri după-amiază, prin procedură scrisă, validarea votului ambasadorilor.

Semnătura ar fi fost pusă de ministrul Economiei, Irineu Darău, care nu a anunța în coaliție acest lucru.

Așadar, prin mâna ministrului USR, acordul Mercosur a fost validat de România și urmează a fi semnat sâmbătă în Paraguay de șefa Comisiei Europene.

Practic, nu mai contează vocea PSD, iar Miruță a confirmat, prin comunicatul de mai devreme, că i-a interesat doar acordul președintelui Nicușor Dan, care a și lăudat public acordul.