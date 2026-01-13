În cadrul emisiunii „Visul românesc – succes american”, miliardarul a oferit o serie de reflecții care au atras atenția publicului.

Țiriac subliniază că orice obiectiv poate fi atins atâta timp cât rămâi conectat la realitate și nu te abați de la disciplina zilnică. Pentru el, progresul începe cu o evaluare sinceră a propriei persoane: dacă în fiecare zi faci puțin mai mult decât ieri, ești deja pe drumul cel bun.

El a explicat că progresul apare dintr-un exercițiu zilnic de autoevaluare și din dorința de a face mai mult decât în ziua precedentă.

„Oricine poate face tot ce vrea în viaţă, atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieţii. Dacă în fiecare dimineaţă te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a explicat Ion Țiriac.

Munca personală, singura garanție a reușitei

Fostul mare tenismen insistă asupra ideii că nimeni nu poate construi succesul în locul tău. Adevărata împlinire vine din capacitatea de a aprecia atât momentele bune, cât și pe cele dificile, pentru că ambele fac parte din evoluție.

Țiriac atrage atenția că viața nu oferă doar „zile cu soare”, iar așteptarea unor soluții miraculoase este o capcană. Tot ceea ce este durabil se construiește prin efort personal, consecvență și responsabilitate. În viziunea lui, cine așteaptă ca altcineva să rezolve lucrurile în locul său nu va ajunge nicăieri.

„Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi cele negative, acesta este tot secretul vieţii. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. [...] Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri”, a adăugat afaceristul.

În viziunea sa, rezultatele sunt strâns legate de efortul individual, disciplină și asumarea propriilor decizii.

Banii și fericirea – două realități diferite

Unul dintre cele mai discutate momente ale interviului a fost reflecția lui Ion Țiriac despre relația dintre bani și fericire. Deși este unul dintre cei mai bogați români, el respinge ideea că averea aduce automat bucurie sau împlinire.

„Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă.”

