Surpriză uriașă în topul bogaților din România: Ion Țiriac nu mai este cel mai avut român. Cine i-a luat locul

Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat om din România, potrivit clasamentului realizat de platforma Forbes, care analizează și calculează averile la nivel global. Deși se afla pe primul loc, acesta a coborât acum pe poziția a treia.

În fruntea clasamentului au urcat Ion Stoica și Matei Zaharia, fondatorii gigantului software Databricks. Cei doi au ajuns direct pe prima treaptă a podiumului Forbes, fiecare cu o avere estimată la 3,9 miliarde de dolari.

Schimbarea a venit pe fondul unei explozii financiare spectaculoase. Compania americană Databricks, fondată de români, a crescut accelerat, iar evaluarea sa a sărit de la 100 la 134 de miliarde de dolari, ceea ce a dus automat la reașezarea clasamentului.

În acest context, Ion Țiriac a coborât pe locul al treilea în topul celor mai bogați români, cu o avere evaluată în prezent la 2,3 miliarde de dolari, potrivit acelorași date Forbes.