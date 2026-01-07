În fruntea clasamentului au urcat Ion Stoica și Matei Zaharia, fondatorii gigantului software Databricks. Cei doi au ajuns direct pe prima treaptă a podiumului Forbes, fiecare cu o avere estimată la 3,9 miliarde de dolari.

Schimbarea a venit pe fondul unei explozii financiare spectaculoase. Compania americană Databricks, fondată de români, a crescut accelerat, iar evaluarea sa a sărit de la 100 la 134 de miliarde de dolari, ceea ce a dus automat la reașezarea clasamentului.

În acest context, Ion Țiriac a coborât pe locul al treilea în topul celor mai bogați români, cu o avere evaluată în prezent la 2,3 miliarde de dolari, potrivit acelorași date Forbes.