ANM a emis mai multe avertizări cod portocaliu de vreme rea pentru mai multe județe din țară. În Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei de joi, cu rafale ce pot atinge 70–90 km/h, creând condiții dificile de deplasare și risc crescut de incidente, după cum anunță ANM.

Cod portocaliu de vreme rea în România

Un alt cod portocaliu vizează zonele montane înalte din Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, unde viscolul va fi extrem de puternic. La altitudini de peste 1700 de metri, rafalele pot depăși 85–120 km/h, troienind zăpada și reducând vizibilitatea sub 50 de metri. Avertizarea este valabilă atât joi, între orele 10:00 și 23:00, cât și în noaptea de joi spre vineri, până la ora 10:00.

De asemenea, meteorologii au emis mai multe coduri galbene. În sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei, precum și local în Dobrogea, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar în zonele montane înalte poate depăși 85 km/h. Stratul de zăpadă poate ajunge la 5–15 centimetri.

Cod galben de vânt puternic în aceste zone din țară

Un alt cod galben, valabil în noaptea de joi spre vineri, anunță intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sudul Munteniei, sudul Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei. Rafalele pot atinge 70 km/h, amplificând senzația de frig și favorizând formarea de troiene în zonele expuse.

Tot joi seară intră în vigoare o atenționare de ger pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona montană. Temperaturile minime vor coborî frecvent între –15 și –10 grade, marcând una dintre cele mai reci nopți din această perioadă.

Cum va fi vremea în România în următoarele zile

ANM a emis și o informare generală valabilă până pe 10 ianuarie, ora 10:00. În acest interval, vor fi ninsori în majoritatea regiunilor, precipitații mixte în sud și est, polei pe arii restrânse și vânt puternic în multe zone ale țării. Stratul de zăpadă se va depune în special în jumătatea nordică și la munte, unde poate ajunge la 3–10 centimetri. Temperaturile vor scădea accentuat, cu maxime cuprinse între –5 și 3 grade, iar în sud-est pot urca spre 8–10 grade. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă în regiunile intracarpatice, cu minime ce pot coborî până la –15 grade.