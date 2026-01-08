Primarul Gabriel Lazany a recomandat, în jurul orei 07:00, suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din oraș. Totuși, directorii școlilor au considerat că nu este necesară această măsură și au decis să continue activitatea.

Școli închise în Bistrița-Năsăud din cauza ninsorii

În schimb, în patru localități din județ, Galații Bistriței, Sânmihaiu de Câmpie, Șieu‑Măgheruș și Petriș, școlile au anunțat că prelungesc vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteo. „Fiind școli mai mici, grupurile de WhatsApp funcționează mult mai repede”, a explicat șeful Inspectoratului Școlar Județean, Vasile Șteopoaie, conform Agerpres.

Ninsorile au început în jurul orei 02:00, iar echipele primăriei au intervenit cu utilaje cu lamă pentru a curăța carosabilul și trotuarele. Material antiderapant va fi folosit doar după ce ninsoarea se va mai domoli, pentru a permite o intervenție eficientă.