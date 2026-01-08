Depresia atmosferică, botezată Goretti, se va intensifica rapid pe parcursul a mai puțin de 24 de ore, determinând o scădere bruscă a presiunii atmosferice cu aproximativ 40 hPa. Acest fenomen rar va genera vânturi violente, mare agitată și un risc crescut de inundații de coastă, în special în regiunile joase și portuare.

Rafale devastatoare și perturbări majore

Primele efecte ale furtunii au început să se manifeste în vestul Franței, unde vântul a atins deja viteze de peste 100 km/h. Pe parcursul nopții, condițiile se vor înrăutăți semnificativ, mai ales în Normandia și în departamentul Manche, plasat sub cod roșu. Aici, rafalele pot depăși 150–160 km/h pe litoral și 130–140 km/h în interior.

Alte zeci de departamente din nordul și nord-vestul Franței, inclusiv regiunea pariziană, se vor afla sub cod portocaliu, cu vânturi suficient de puternice pentru a provoca doborâri de copaci, avarii la clădiri și perturbări serioase ale transportului rutier, feroviar și aerian.

Furtuna va avansa ulterior spre nord, afectând puternic și sudul Angliei, înainte de a se deplasa către Olanda și Germania în cursul zilei de vineri.

Valuri de până la 9 metri și pericol de submersie

Pe lângă vânturile extreme, Goretti va produce o agitație severă a mării. Pe coastele nordice ale Bretaniei și în zona Canalului Mânecii sunt prognozate valuri cu înălțimi de până la 9 metri, în timp ce în Cotentin și Normandia acestea pot ajunge la 6–8 metri.

Nivelul scăzut al presiunii atmosferice, combinat cu rafalele puternice, poate duce la creșteri temporare ale nivelului mării, cu risc de inundații locale în porturi, estuare și zonele de coastă joase. De asemenea, sunt posibile fenomene periculoase precum furtuni violente pe litoral, grindină, trombe marine și, izolat, tornade de scurtă durată.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile, zonele de coastă și activitățile maritime, în condițiile în care furtuna se anunță una dintre cele mai severe episoade meteo ale sezonului.