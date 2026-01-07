Franța este deosebit de afectată de vremea rea. Serviciul meteo Météo-France a plasat 38 de departamente din Franța metropolitană în stare de alertă portocalie pentru zăpadă și gheață pentru întreaga zi de miercuri, potrivit BFM TV.

Oficialii francezi au interzis camioanele și autobuzele școlare pe drumurile dintr-o treime din toate departamentele administrative, majoritatea în jumătatea de nord a țării.

Météo France a avertizat că ninsorile se vor extinde în jumătatea nordică a țării miercuri, iar Met Office din Marea Britanie a anunțat că avertizările de polei vor rămâne în vigoare în Scoția.

În regiunea Île-de-France, ninsorile mai abundente decât de obicei pentru această regiune au provocat haos în transporturi în această săptămână. Drept urmare, serviciile de autobuz din Paris au fost suspendate miercuri, iar trenurile circulă cu viteză redusă pe toată linia RER A din cauza zăpezii. Sunt de așteptat întârzieri și anulări de trenuri.

Potrivit BFM TV, peste 700 de kilometri de ambuteiaje au fost înregistrate pe drumurile din regiunea Île-de-France miercuri, la ora 9:00, fiind o situație excepțională. Ambuteiajele au fost cauzate de încetinirea traficului și închiderea autostrăzii N118 din cauza zăpezii.

Drumurile din jurul Parisului au fost, de asemenea, aglomerate în această dimineață și s-au format ambuteiaje.

Zboruri anulate pe toate aeroporturile de lângă Paris

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat marți anularea a „peste o sută de zboruri” la Aeroportul Internațional Charles de Gaulle, cel mai mare aeroport al Franței din cauza ninsorilor.

La aeroportul Paris-Orly, aproximativ 40 de zboruri au fost anulate miercuri dimineață.

La Paris, din cauza vremii rele, este blocat și președintele Nicușor Dan, care nu s-a putut întoarce în România, după ce a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”. El se află la aeroportul Paris-Le Bourget, folosit în special pentru zboruri private.

Nicușor Dan trebuia să revină marți seară la București, dar decolarea aeronavei Spartan a fost întârziată și miercuri în condițiile în care ninge puternic, iar pista aeroportului este acoperită cu zăpadă.

Aeroportul Schiphol, grav afectat de furtună

Cel puțin 800 de zboruri au fost anulate miercuri pe aeroportul Amsterdam-Schiphol, unul dintre cele mai mari din Europa, din cauza condițiilor meteo severe generate de zăpadă și vânt, informează France Presse.

Peste 1.000 de pasageri au petrecut noaptea în aeroport, unde au fost instalate paturi de campanie și a fost oferit micul dejun. Din cele 1.100 de zboruri programate pentru această zi, majoritatea au fost anulate, iar numărul acestora ar putea crește. Traficul feroviar este grav perturbat în Țările de Jos, compania NS recomandând amânarea călătoriilor neesențiale. Probleme similare au fost raportate și la Bruxelles, unde unele zboruri au fost anulate, iar degivrarea aeronavelor a provocat întârzieri.