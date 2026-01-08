Alături de el și-a pierdut viața și pilotul aeronavei, Elmir Koniakov, angajat al aceleiași companii. Cei doi se aflau la bordul unui elicopter privat de tip Robinson R44, care zbura la joasă înălțime în zona stațiunii montane Așatli Park.

Un oligarh rus și-a pierdut viața într-un accident aviatic devastator

Potrivit autorităților ruse, zborul nu era autorizat, iar aeronava s-a prăbușit după ce a agățat cablurile telecabinei pentru schi. Pe rețelele sociale circulă deja o înregistrare video care surprinde momentul impactului. Moartea lui Ghimadutdinov se adaugă unei serii de decese misterioase în rândul oligarhilor ruși din domeniul energetic și al transporturilor, conform Tass.com.

Anul trecut, Andrei Badalov, vicepreședinte al companiei Transneft, a fost găsit mort la Moscova, după ce a căzut de la fereastră. În septembrie 2024, un alt nume important din industrie, Mikhail Rogachev, fost director executiv al unui gigant petrolier și fost vicepreședinte al Yukos, a murit în condiții similare, lăsând în urmă un bilet de adio.

Conform unei investigații realizate de publicația Meduza, Ghimadutdinov este cel puțin al 14‑lea oligarh rus din sectorul energetic sau al transporturilor care moare în circumstanțe suspecte de la începutul invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022.