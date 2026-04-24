John Kiriakou, primul fost ofițer CIA condamnat la închisoare pentru că a acționat ca avertizor de integritate și a divulgat informații clasificate presei, a venit cu dezvăluiri șocante despre serviciile de informații străine. Potrivit acestuia, ofițerii de informații au misiunea de a recruta agenți care să-i ajute în schimbul unor sume de bani.

"Misiunea ta este, pur și simplu, să recrutezi spioni pentru a fura secrete. Asta este tot. Și este mult mai greu decât pare. Mult mai greu, pentru că gândește-te așa: trebuie să convingi oameni să spioneze pentru tine sau, în unele cazuri, să trădeze pentru tine, ceea ce, în multe țări, se pedepsește cu moartea, doar pentru că lor le place să fie în preajma ta. Așa începe totul. Începe cu baza unei relații și evoluează către bani, de obicei bani, ideologie, răzbunare, adrenalină, lucruri de genul acesta. Dar, de regulă, începe pentru că le place să fie în preajma ta și știu că le vei da bani," a explicat fostul agent într-un podcast.

Fostul agent susține că, în zilele noastre, unei persoane vizate de serviciile de informații îi este aproape imposibil să evite supravegherea. Tehnologia a cunoscut o evoluție fulminantă, iar urmărirea se face cu ajutorul programelor de inteligență artificială.

"Acum nu mai poți scăpa. Pur și simplu nu mai poți scăpa. Așa că, în loc să ai analiști care să analizeze toate aceste date și să speri că sunt foarte, foarte buni... inteligența artificială face totul. Se ocupă de toate. Și face lucrurile mult mai ușoare. (...) Dacă nu mai trebuie să folosești armate întregi de analiști pentru identificarea acestor oameni, dacă sistemele tale îi pot găsi doar pe baza e-mailurilor, mesajelor text sau a altor metadate, atunci munca ta devine simplă. Lansezi o rachetă din dronă sau trimiți pe cineva care execută o lovitură de aproape, după care te urci înapoi în elicopter și pleci acasă. Nu vreau să par cinic, dar așa stau lucrurile," a relatat Kiriakou.

Fostul agent CIA a dezvăluit că la un moment dat ar fi lucrat chiar pentru o companie interesată de o mină de argint din România. Colaborarea ar fi avut loc după ce acesta a ieșit din lumea serviciilor. Totuși, după cum mărturisește John Kiriakou, informațiile obținute de el au ajutat compania să pună mâna pe exploatare minieră. Astfel, un sat întreg ar fi fost distrus.

"Aveam trei clienți mari. Aveam al nouălea cel mai mare fond speculativ din lume, aveam un fond deschis de investiții și aveam cea mai mare companie minieră din lume. Apoi am avut și un contract cu o companie petrolieră. Ei puneau întrebări foarte, foarte detaliate: <<Cine va câștiga alegerile locale din România în septembrie?>>

Eu spuneam: <<Nu știu nimic despre România>>.

Așa că unde te duci? Te duci pe LinkedIn, nu? Sunt ortodox și toată lumea din România este ortodoxă. Așa că trimit cereri de conectare tuturor celor care par interesanți și care sunt ortodocși în România. Cam 60 de persoane. Și le spun: „Hei, am această întrebare.” Un tip mi-a dat chiar date de sondaj private.

Așa că i-am spus clientului: „M-ar ajuta în analiză dacă aș ști de ce vă interesează cine va câștiga alegerile locale.” Iar ei au spus: „Sigur. Ne gândim să cumpărăm o mină de argint. Iar mina este sub un sat. Ca să exploatăm argintul, trebuie să distrugem întregul sat. Dacă socialiștii câștigă, nu ne vor lăsa. Dacă conservatorii câștigă, vor reloca oamenii și vom distruge totul și vom lua argintul.”

Iar eu am spus: „Sondajele arată că vor câștiga conservatorii.” Așa că au cumpărat mina la prețul de dinainte de alegeri. Conservatorii câștigă. Mută toți oamenii din sat. Compania distruge satul și extrage argint în valoare de miliarde de dolari.

Scandalurile legate de intervenția serviciilor de informații în presă, în folosul politicului, sunt de notorietate. Fostul ofițer CIA a dezvăluit că greii lumii spionajului ar avea deja sub control piața media, iar cei care se împotrivesc sunt cenzurați.

„Așadar, nu mai trebuie să recruteze pe nimeni din media, pentru că dețin deja pe toată lumea din media. Iar dacă ești împotriva sistemului și nu lucrezi pentru o instituție media bine finanțată, ești terminat, pentru că pur și simplu nu vei reuși să-ți faci mesajul auzit.”