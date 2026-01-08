Lavrov a acuzat mai mulți lideri europeni că ar susține Ucraina „doar pentru a continua lupta împotriva Rusiei” și că ar urmări „să jefuiască” Federația Rusă, referindu-se la înghețarea activelor rusești în străinătate. Potrivit ministrului, lipsa de încredere a Occidentului în propriile acțiuni ar reprezenta deja un semn al eșecului acestora.

Serghei Lavrov, un nou atac la adresa liderilor europeni

Șeful diplomației ruse a subliniat că, în prezent, principala sarcină a diplomației interne este sprijinirea eforturilor militarilor implicați în ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială” în Ucraina. Lavrov a afirmat că Rusia ar observa „anumite schimbări” care, în opinia sa, ar demonstra că „atunci când cauza este corectă”, rezultatele diplomatice vor urma în mod firesc, notează TAS.com.

„Colegii noștri de cealaltă parte a baricadelor, în principal din Europa, care stârnesc isterie anti-rusă, cer constant să ne fure banii, să ne jefuiască, așa cum le-a descris intențiile președintele (al Rusiei, Vladimir Putin), și sprijină Ucraina doar pentru ca aceasta să continue lupta împotriva Rusiei - ei nu cred că acestea sunt strategii fezabile. Iar lipsa de încredere în ceea ce fac îi condamnă deja”, a remarcat ministrul de externe.

„A crede în ceea ce faci, a crede în cauza care îți este încredințată, este cheia succesului”, a spus ministrul rus, reiterând mesajul de susținere pentru forțele ruse aflate pe front.