Primul blackout total din ultimii ani

Guvernatorul regiunii Zaporojie a declarat că atacul a provocat primul blackout total din ultimii ani, subliniind că toate serviciile de urgență au fost mobilizate „din primul minut”, potrivit Kyiv Independent.

Întreruperi masine sunt și în regiunea Dnipropetrovsk, după ce o explozie puternică în Dnipro s-a produs lângă o termocentrală.

În prezent, ambele regiuni funcționează după programe extinse de întreruperi controlate, iar unele localități nu au deloc electricitate.

Ucraina, sub presiunea iernii și a atacurilor repetate

Atacurile asupra infrastructurii energetice revin în prim-plan după o perioadă de relativă acalmie, în timp ce Rusia încearcă din nou să lovească sistematic capacitatea Ucrainei de a-și alimenta populația în timpul iernii.

Autoritățile de la Kiev avertizează că situația ar putea deveni critică dacă bombardamentele asupra rețelelor energetice continuă.