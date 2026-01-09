Majoritatea gospodăriilor afectate se află în Normandia - 266.200 dintre ele, în prima linie a furtunii, în noaptea de joi spre vineri. Au fost, de asemenea, afectate regiunile Bretagne (21.000), Picardie (18.500) şi Île-de-France (13.500), a anunţat într-un comunicat Enedis, operatorul principal de rețea de distribuție a energiei electrice în Franța.

Vineri dimineață, autoritățile nu au înregistrat victime în stare gravă ca urmare a intemperiilor, iar majoritatea intervențiilor în cele aproximativ 30 de departamente afectate de rafale puternice de vânt au vizat copaci căzuți, acoperișuri avariate și linii electrice doborâte.

Rafale record în Manche: până la 216 km/h în Cotentin: 146 de intervenții și două persoane spitalizate

În departamentul Manche, plasat sub alertă de COD ROȘU până vineri la ora locală 3,00 (4.00, ora României), iar apoi sub COD PORTOCALIU rafale de vânt au atins 213 kilometri pe oră la Barfleur, iar apoi 216 kilometri pe oră în aceeaşi zonă, Cotentin, potrivit unui bilanţ al prefecturii. Drept urmare, pompieriau efectuat 146 de intervenţii, iar două persoane au fost transportate la spital.

"Nicio victimă nu a fost înregistrată" în departamentul vecin Seine-Maritime, a anunţat prefectura. În acest departament, un arbore de 45 de metri înălţime a căzut peste cinci locuinşe, la Roncherolles-sur-le-Vivier, în apropiere de Rouen, conducând la mutarea locuitorilor.

Portul Dieppe a fost închis în urma creşterii nivelului apei, din cauza furtunii, care a provocat ”inundaţii importante” la Étretat şi la Fécamp, fără să facă victime, potrivit prefecturii.

Nicio pagubă majoră nu a fost semnalată în celelalte departamente, în primele bilanţuri de vineri dimineaţa, însă autorităţile îndeamnă în continuare la limitatea deplasărilor şi la prudenţă pe drumuri, care pot fi blocate de crengi sau linii electrice.

🔴 Après d\"importantes chutes de neige, la France va être frappée par une bombe météorologique. La tempête Goretti est attendue sur les côtes en fin d\"après-midi. La Manche a été placée en vigilance rouge pour vents violents. #Telematin pic.twitter.com/i8lAWGeOfp — Telematin (@telematin) January 8, 2026

21 de departamente menținute sub cod portocaliu de vânt până vineri seară

În Île-de-France, aceste intemperii au doborât arbori, care perturbau circulaţia trenurilor regionale RER pe linia A.

Tempête Goretti: les RER et les Transilien très perturbés en Île-de-France, des arbres couchés sur les voies pic.twitter.com/qnGJyId2JL — BFM Première (@BFMPremiere) January 9, 2026

Météo France menţine, într-un buletin publicat la ora locală 8.00 (9.000, ora României) 21 de departamente în cod portocaliu de vânt până vineri, la ora locală 18.00 (19.00, ora României).

Departamentele Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France şi Eure-et-Loir, situate în partea de nord a Franţei, dar şi Landes şi Pyrénées-Atlantiques, în sud-vest, rămân vizate în continuare de acest nivel de alertă.