Patru oameni, inclusiv trei copii, au murit joi într-un atac cu dronă asupra unui cort în care se adăposteau persoane strămutate în sudul Fâșiei Gaza, a declarat purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmud Bassal. În nord, o fată de 11 ani a fost ucisă lângă Tabăra de Refugiați Jabalia.

Atacuri aeriene devastatoare în Fâșia Gaza. Au murit copii

Un atac asupra unei școli s-a soldat cu un mort, iar un bărbat a fost ucis într-un alt atac cu dronă în apropiere de Khan Yunis. Alte două persoane, inclusiv un copil, au murit în alte lovituri, potrivit aceleiași surse, aflate în subordinea Hamas.

Joi seara, încă patru persoane au fost ucise într-un atac aerian asupra unei case din estul orașului Gaza. Bassal spune că echipele de salvare caută în continuare dispăruți. „Bilanțul victimelor se ridică la 13 în urma atacurilor israeliene începând de joi dimineață, într-o încălcare flagrantă a armistițiului”, a acuzat el.

The occupation is targeting northwest Gaza City—cowardly attacks causing martyrs and shedding the blood of innocents mercilessly, while mediators and guarantors of the agreement remain silent. pic.twitter.com/VfzpQ9dSau — Osama Abu Rabee أسامة أبوربيع (@dn_osama_rabee) January 8, 2026

Armata israeliană a transmis vineri dimineață că a „lovit cu precizie teritorii Hamas și infrastructuri” în nordul și sudul Fâșiei Gaza, ca răspuns la lansarea unui „proiectil”. „Tirul proiectilului constituie o încălcare a acordului armistițiului”, afirmă armata.

Armistițiul semnat, din ce în ce mai slab

Un purtător de cuvânt al Hamas, Hazem Qassem, a declarat pentru AFP că atacurile „confirmă renunțarea ocupației israeliene la angajamentul față de armistițiu”.

Acordul, intrat în vigoare pe 10 octombrie, este tot mai fragil. Incidentele sunt zilnice, iar cele două părți se acuză reciproc de încălcarea lui, în timp ce situația umanitară din Gaza rămâne critică. Doar pe 22 noiembrie, 21 de persoane au fost ucise în atacuri israeliene, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, aflat în subordinea Hamas. În total, 425 de palestinieni au murit de atunci, conform aceleiași surse. Armata israeliană anunță, la rândul ei, trei militari uciși.