Scrisoare elogioasă a lui Donald Trump pentru Viktor Orbán: „Stilul dumneavoastră curajos de conducere este un exemplu pentru restul lumii”

Donald Trump și Viktor Orban (captură video)
Președintele american Donald Trump i-a transmis premierului ungar Viktor Orbán o scrisoare elogioasă, în care își exprimă din nou aprecierea și sprijinul față de liderul de la Budapesta. Mesajul, publicat de Orbán pe Facebook, conține urări de succes în campania electorală și reafirmă relația apropiată dintre cei doi politicieni.

În scrisoarea datată 10 decembrie, Trump îi urează lui Orbán „mult succes” în alegerile care ar urma să aibă loc în luna aprilie. Liderul american îi mulțumește premierului ungar pentru invitația de a vizita Ungaria și precizează că echipa sa „va ține legătura” pentru stabilirea unei eventuale vizite.

De asemenea, liderul de la Casa Albă afirmă că „stilul curajos de conducere (al lui Viktor Orbán – N.R.) servește de exemplu lumii întregi”.

Scrisoarea se înscrie în seria gesturilor publice de prietenie dintre cei doi lideri, Orbán fiind unul dintre puținii șefi de guvern europeni care și-au exprimat deschis sprijinul pentru Trump înaintea alegerilor din SUA. De-a lungul anilor, premierul ungar a lăudat în repetate rânduri stilul politic al președintelui american, iar administrația de la Budapesta a menținut o relație strânsă cu Washingtonul în perioada mandatului republican.

