În scrisoarea datată 10 decembrie, Trump îi urează lui Orbán „mult succes” în alegerile care ar urma să aibă loc în luna aprilie. Liderul american îi mulțumește premierului ungar pentru invitația de a vizita Ungaria și precizează că echipa sa „va ține legătura” pentru stabilirea unei eventuale vizite.

De asemenea, liderul de la Casa Albă afirmă că „stilul curajos de conducere (al lui Viktor Orbán – N.R.) servește de exemplu lumii întregi”.

Scrisoarea se înscrie în seria gesturilor publice de prietenie dintre cei doi lideri, Orbán fiind unul dintre puținii șefi de guvern europeni care și-au exprimat deschis sprijinul pentru Trump înaintea alegerilor din SUA. De-a lungul anilor, premierul ungar a lăudat în repetate rânduri stilul politic al președintelui american, iar administrația de la Budapesta a menținut o relație strânsă cu Washingtonul în perioada mandatului republican.