Salvatorii au reușit să scoată 12 muncitori răniți, toți duși la spital. În zonă au fost mobilizați aproximativ 300 de oameni din agenții guvernamentale și grupuri civile, plus excavatoare, ambulanțe și echipaje de pompieri.

Zeci de oamenii sunt îngropați sub un munte de gunoaie, în Filipine

Autoritățile spun că multe dintre victime sunt muncitori ai depozitului. Cauza prăbușirii nu e clară, însă unii oficiali spun că sunt probleme vechi de gestionare a deșeurilor. Operatorii ar fi săpat în muntele de gunoi și ar fi ridicat altul peste el, o practică riscantă, după cum a explicat consilierul local Joel Garganera, conform BBC.com.

„Nu este o groapă de gunoi sanitară. Este deja o groapă de gunoi la suprafață”, a declarat consilierul orașului Cebu, Joel Garganera

Primarul Nestor Archival spune că echipele continuă căutările fără pauză. Depozitul Binaliw, întins pe 10 hectare, este unul dintre numeroasele situri de deșeuri care deservesc marile orașe din Filipine.

„Toate echipele de intervenție rămân pe deplin angajate în eforturile de căutare și recuperare pentru a localiza persoanele dispărute rămase”, a declarat primarul din Cebu, Nestor Archival, într-o postare pe Facebook, vineri.