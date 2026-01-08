Potrivit presei belgiene, bărbatul le-a declarat polițiștilor că s-a înecat în timp ce bea apă, iar reflexul brusc de a trage de volan l-a proiectat direct în parapetul care separă sensurile de mers. Impactul a fost puternic, iar încărcătura camionului, mii de piese auto, s-a împrăștiat pe șosea, blocând traficul ore întregi.

Un român a blocat o autostradă din Belgia. S-a înecat în timp ce bea apă

Șoferul a fost rănit și transportat la Spitalul Mont Légia, în timp ce echipajele de poliție și intervenție au lucrat ore bune pentru a degaja drumul. Deși autostrada nu a fost închisă complet, circulația spre Namur s-a desfășurat pe o singură bandă, iar curățarea completă a carosabilului a durat mult mai mult din cauza scurgerilor de ulei provenite din camion, scrie presa din Belgia.