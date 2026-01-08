Moscova transmite un avertisment ferm, în timp ce Regatul Unit și Franța își conturează public strategiile politice și militare pentru perioada post-conflict. Ministerul rus de Externe a avertizat că orice desfășurare de trupe sau infrastructură militară occidentală pe teritoriul Ucrainei va fi considerată o amenințare directă la adresa Rusiei.

Rusia amenință direct Europa

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat că toate aceste unități și instalații vor fi tratate drept „ținte militare legitime”, subliniind că avertismentele au fost transmise în repetate rânduri la nivel înalt. În aceeași declarație, Zaharova a criticat dur statele care sprijină Kievul, afirmând că declarațiile recente ale „Coaliției Voluntarilor” și ale autorităților ucrainene ar transforma aceste țări într-o „axă de război”.

Reacția Moscovei vine după ce mai multe state europene au confirmat disponibilitatea de a participa la o forță multinațională de securitate în Ucraina, în eventualitatea unui armistițiu. În ciuda avertismentelor ruse, Regatul Unit și Franța își coordonează demersurile diplomatice și militare.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat în Parlament că orice desfășurare de trupe britanice în Ucraina va necesita aprobarea Camerei Comunelor. El a precizat că va prezenta în curând detalii despre declarația de intenție semnată recent cu Ucraina.

Documentul, semnat de Londra și Paris, prevede posibilitatea trimiterii de militari pentru menținerea păcii după încetarea ostilităților. Starmer a explicat că Regatul Unit și Franța intenționează să stabilească centre militare în întreaga Ucraină și să construiască instalații protejate pentru armament și echipamente, în sprijinul capacităților defensive ale Kievului.

Premierul britanic a subliniat că numărul militarilor va fi stabilit în funcție de planurile operaționale aflate în elaborare și că se așteaptă sprijinul altor membri ai Coaliției Voluntarilor.

Macron discută cu liderii politici francezi

La Paris, președintele Emmanuel Macron va convoca liderii partidelor politice pentru a le prezenta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de statele europene. Reuniunea are loc după summitul Coaliției Voluntarilor, unde a fost adoptată „Declarația de la Paris”, ce prevede formarea unei forțe multinaționale și participarea la supravegherea unui eventual armistițiu sub coordonare americană.

Macron a anunțat că Franța ar putea trimite „câteva mii de soldați” în Ucraina după încetarea focului, insistând că nu este vorba despre trupe combatante, ci despre o „forță de reasigurare”. Monitorizarea armistițiului ar urma să fie realizată prin mijloace tehnologice, drone și sateliți, nu prin prezență militară directă pe linia frontului.