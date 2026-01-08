Krzysztof Galos, în vârstă de 44 de ani, s-a rătăcit și a ajuns din greșeală într-o zonă aflată sub controlul trupelor ruse, potrivit unui raport al organizației pentru drepturile omului Memorial, care descrie cazuri de tortură desfășurate sistematic în zonele ocupate și pe teritoriul Rusiei, în special împotriva cetățenilor străini

citat de Gazeta Wyborcza și Pravda.

În aprilie 2023, Galos a trecut frontiera ucraineană la volanul propriei mașini. Ultimele imagini surprinse de camerele de supraveghere îl arată în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de armata rusă.

Cum a fost capturat și ucis

Martorii citați de Memorial susțin că bărbatul a nimerit din greșeală la un punct de control rusesc, unde a fost reținut și dus la centrul de detenție preventivă nr. 2 din orașul Taganrog, pe teritoriul Federației Ruse.

Acolo, Galos ar fi fost supus unor interogatorii brutale și unor bătăi repetate, în special pentru faptul că nu vorbea limba rusă și provenea dintr-o țară care sprijină Ucraina.

Conform raportului, gardienii l-ar fi lovit atât de tare la picioare încât nu le-a mai putut folosi. Krzysztof Galos a murit în iunie 2023, iar autoritățile ruse i-au obligat pe ceilalți deținuți să semneze declarații potrivit cărora „nu s-a folosit violență” împotriva lui.

Familia caută răspunsuri

Rusia nu a notificat niciodată oficial Polonia despre moartea lui Galos. Fiul său, Pawel, continuă demersurile pentru a afla adevărul și pentru a repatria trupul tatălui său. El a trimis scrisori către Ministerul rus al Justiției și Parchet, precum și către autoritățile poloneze și ambasadele Ucrainei și Rusiei.

Ministerul polonez de Externe a confirmat că Ambasada Poloniei la Moscova a înaintat o notă diplomatică Ministerului rus de Externe, cerând clarificări în legătură cu moartea cetățeanului polonez. Până acum, partea rusă nu a oferit niciun răspuns oficial.