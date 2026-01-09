Cum te poate ajuta mierea să te simți mai bine

Mierea nu doar că adaugă un gust plăcut alimentelor, dar furnizează și carbohidrați esențiali, în special glucoză și fructoză, care mențin glicemia stabilă. Dieteticianul Samantha Peterson explică, citat de un post Tv, scrie Click.ro.

„Scăderea glicemiei declanșează eliberarea de hormoni de stres, cum ar fi cortizolul și adrenalina. Când se întâmplă acest lucru în mod regulat, apar iritabilitate, anxietate, insomnii și senzație de oboseală. Prin prevenirea scăderilor bruște ale glicemiei, mierea susține stabilitatea dispoziției și rezistența la stres.”

Mai mult, mierea este bogată în polifenoli și flavonoide, compuși cu efect antioxidant care pot proteja celulele creierului și pot combate stresul oxidativ, un factor ce afectează negativ starea de spirit. Nutriționistul Alison Swiggard afirmă:

„Antioxidanții ajută la neutralizarea stresului oxidativ, care poate deteriora celulele creierului.”

Astfel, consumul moderat de miere poate contribui la echilibrul emoțional, sporind buna dispoziție și reducând efectele stresului zilnic