Radioterapia internă utilizează implanturi radioactive care sunt introduse în interiorul sau în imediata vecinătate a tumorii, în vedere distrugerii acesteia. Chiar dacă medicul administrează doze mari de radiații, plasarea internă a implanturilor radioactive face ca tratamentul să acționeze foarte precis, astfel că țesuturile sănătoase sunt protejate. Procedura este sigură, se realizează sub anestezie, dar fără internare, iar pacienții nu sunt radioactivi după terminarea ședinței de tratament.

Ce este brahiterapia, când este indicată, cum se realizează și care sunt avantajele, aflăm de la Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie cu competență în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR.

