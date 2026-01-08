Tratamentul care a îmbunătățit radical tratamentul cancerelor ginecologice

Dr. Sorin Bogdan/ Medic specialist radioterapie cu competență în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR
Unele afecțiuni oncologice pot fi tratate cu ajutorul unei tehnici avansate de radioterapie, atunci când există indicație. Radioterapia internă, cunoscută sub numele de brahiterapie, este adesea indicată ca parte a tratamentului multimodal în cancerele ginecologice, dar poate fi de ajutor și în cele de prostată, de sân, de piele și nu numai.

Radioterapia internă utilizează implanturi radioactive care sunt introduse în interiorul sau în imediata vecinătate a tumorii, în vedere distrugerii acesteia. Chiar dacă medicul administrează doze mari de radiații, plasarea internă a implanturilor radioactive face ca tratamentul să acționeze foarte precis, astfel că țesuturile sănătoase sunt protejate. Procedura este sigură, se realizează sub anestezie, dar fără internare, iar pacienții nu sunt radioactivi după terminarea ședinței de tratament.

Ce este brahiterapia, când este indicată, cum se realizează și care sunt avantajele, aflăm de la Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie cu competență în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR.

