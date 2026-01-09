Colombo a deschis scorul pentru Genoa în minutul 28, după o fază excelentă pe contraatac, în timp ce „rossonerii” au egalat dramatic prin Rafael Leao, în minutul 90+2.

Stanciu, introdus pe teren în minutul 83, a avut șansa să aducă toate cele trei puncte echipei sale, dar execuția sa de la punctul cu var, în fața lui Maignan, a trecut peste poartă.

Pentru Genoa, remiza are valoarea unui rezultat mare, în timp ce Milan pierde două puncte importante în lupta pentru titlu. Formația lui Cristi Chivu, Inter Milano, se distanțează la trei puncte de marea rivală, consolidându-și poziția de lider în Serie A. Napoli completează podiumul, la patru puncte de primul loc.

Stanciu, mesaj pe rețelele sociale, după penalty-ul ratat

După meci, Stanciu și-a asumat integral vina pentru penaltiul ratat, publicând un mesaj pe rețelele sociale: „Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze în fața colegilor și fanilor lui Genoa.”

Românul, notat de Sofascore cu 5,8 - cea mai mică notă de pe teren

Prestarea românului a fost una modestă, evaluată de platforma Sofascore cu nota 5,8 – cea mai mică de pe teren, la egalitate cu Fullkrug. În schimb, portarul Leali a fost desemnat „omul meciului”, cu o notă 9,3. Potrivit presei italiene, prestația dezamăgitoare a lui Stanciu ar putea cântări decisiv în privința viitorului său la echipa genoveză.

După 19 etape, Milan ocupă locul secund, cu 39 de puncte, iar Genoa se situează pe poziția a 17-a, strângând 16 puncte în lupta pentru evitarea retrogradării.