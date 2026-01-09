Analiza s a bazat pe datele a aproape cinci mii de persoane diagnosticate cu depresie sau care prezentau simptome accentuate. Rezultatele arată că mișcarea constantă reduce semnificativ tristețea, lipsa de energie și tendința de izolare.

Beneficiile sportului: poate reduce simptomele depresiei

Participanții au urmat programe de mișcare timp de câteva săptămâni sau luni. Activitățile au fost diverse și accesibile, de la mers alert și grădinărit până la alergare, fotbal sau antrenamente cardio mai solicitante. Indiferent de tipul ales, efectele asupra simptomelor depresive au fost similare.

Cercetătorii au comparat rezultatele obținute prin sport cu cele ale terapiei cognitiv comportamentale și ale tratamentelor medicamentoase. Concluzia a fost clară. Exercițiile fizice regulate pot funcționa cel puțin la fel de bine ca metodele clasice de tratament.

Un aspect interesant al studiului este legat de intensitatea efortului. Mișcarea moderată pare să fie mai eficientă decât antrenamentele foarte intense. Explicația ar fi una simplă. Activitățile ușor de susținut pe termen lung sunt mai ușor de integrat în viața de zi cu zi, în timp ce efortul excesiv duce adesea la epuizare și renunțare.

Ce a scos la iveală un studiu amplu

De asemenea, exercițiile de rezistență, precum lucrul cu greutăți, au avut efecte mai puternice decât cardio simplu. Acestea stimulează eliberarea unor substanțe benefice pentru creier, care reduc inflamația și susțin sănătatea mentală. Autorii studiului explică faptul că mișcarea ajută creierul să se adapteze și să se regenereze, contribuind la schimbarea tiparelor de gândire negativă și la îmbunătățirea stării generale, conform New York Times.

Cercetarea are totuși și limite. Numărul participanților nu permite concluzii definitive, iar faptul că voluntarii știau dacă fac parte din grupul activ poate influența rezultatele. Chiar și așa, datele confirmă descoperiri mai vechi legate de beneficiile sportului. Activitatea fizică regulată reduce riscul de boli cronice, ajută la prevenirea diabetului de tip 2 și a afecțiunilor cardiovasculare, încetinește declinul cognitiv și poate prelungi speranța de viață. Toate acestea vin la pachet cu un impact real asupra sănătății mintale.