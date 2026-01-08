Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Șut: „Da, e adevărat”. Echipa la care ajunge este lider în clasament

Adrian Șut semnează cu Al-Ain. Gigi Becali a confirmat transferul
Adrian Șut semnează cu Al-Ain. Gigi Becali a confirmat transferul

Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Șut la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul român va pleca de la FCSB contra sumei de două milioane de euro, urmând să câștige un milion de euro pe sezon.

Adrian Șut este așteptat joi la Dubai pentru vizita medicală și semnarea contractului.

Gigi Becali, despre transferul lui Șut la Al-Ain: „Da, e adevărat”

Gigi Becali s-a limitat la o scurtă declarație: „Da, e adevărat. Cred că va pleca. Întrebați-i mai multe pe cei din Antalya”, conform fanatik.ro.

Pe aeroportul din Belek, abordat de reporteri, Adrian Șut a vrut să comenteze pe scurt plecarea de la FCSB, dar situația a degenerat într-un scandal major după ce polițiștii le-au interzis jurnaliștilor români să-l intervieveze.

Dacă totul decurge normal, Șut ar putea debuta sâmbătă, de la ora 17:45, împotriva locului secund, Al-Wahda, pe teren propriu. La Al-Wahda evoluează Dušan Tadić, fostul star al lui Ajax.

La Al-Ain, Șut îi va avea alături pe Soufiane Rahimi, cel mai valoros jucător al lotului, și pe Kaku, decarul evaluat la 5 milioane de euro. Echipa, antrenată de Vladimir Ivić, are un lot cotat la 32 de milioane de euro și 14 titluri naționale.