Adrian Șut este așteptat joi la Dubai pentru vizita medicală și semnarea contractului.

Gigi Becali, despre transferul lui Șut la Al-Ain: „Da, e adevărat”

Gigi Becali s-a limitat la o scurtă declarație: „Da, e adevărat. Cred că va pleca. Întrebați-i mai multe pe cei din Antalya”, conform fanatik.ro.

Pe aeroportul din Belek, abordat de reporteri, Adrian Șut a vrut să comenteze pe scurt plecarea de la FCSB, dar situația a degenerat într-un scandal major după ce polițiștii le-au interzis jurnaliștilor români să-l intervieveze.

Dacă totul decurge normal, Șut ar putea debuta sâmbătă, de la ora 17:45, împotriva locului secund, Al-Wahda, pe teren propriu. La Al-Wahda evoluează Dušan Tadić, fostul star al lui Ajax.

La Al-Ain, Șut îi va avea alături pe Soufiane Rahimi, cel mai valoros jucător al lotului, și pe Kaku, decarul evaluat la 5 milioane de euro. Echipa, antrenată de Vladimir Ivić, are un lot cotat la 32 de milioane de euro și 14 titluri naționale.