Adrian Șut a primit undă verde de la Gigi Becali și își pregătește bagajele pentru a pleca din cantonamentul FCSB din Antalya direct spre Dubai, unde va efectua vizita medicală și va parafa contractul chiar pe 8 ianuarie.

Salariul său în Emirate va fi de aproximativ un milion de euro pe sezon, iar mutarea marchează prima sa aventură în străinătate după oferte anterioare respinse din Turcia sau Arabia Saudită, cea mai interesată echipă fiind Trabzonspor, conform fanatik.ro. Șut mai avea contract până în 2028, dar oferta financiară a convins ambele părți.

Cariera lui Adrian Șut

Ajuns la FCSB în 2019 ca jucător liber de la Academica Clinceni, mijlocașul a fost împrumutat un sezon înapoi la Clinceni, apoi s-a impus rapid ca titular indiscutabil.

În 212 meciuri pentru roș-albaștri, a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive, contribuind la două titluri consecutive în SuperLiga. Anterior, a evoluat la ASA Târgu Mureș, Unirea Jucu și Pandurii Târgu Jiu, iar la națională are 8 selecții.

Impactul pe care l-a avut la FCSB

Pierderea lui Șut reprezintă o problemă majoră pentru antrenorul Elias Charalambous pe postul de închizător, unde opțiunile rămân Mihai Lixandru, Baba Alhassan și Vlad Chiricheș – ultimul cu prestații slabe recent. Clubul ar putea căuta un transfer urgent până la finalul iernii de mercato pentru a compensa absența.

Octavian Popescu este dorit de Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică din Arabia Saudită, dar decizia sa rămâne incertă. Denis Alibec a primit un ultimatum: va rămâne doar dacă se antrenează exemplar în Antalya și oferă randament în primele meciuri oficiale, altfel riscă să fie vândut.

