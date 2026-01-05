Tehnicianul român l-a contactat pe Becali inițial pentru Mamadou Thiam, dar discuțiile au pivotat rapid către tânărul extremă stânga, care ar putea pleca pentru 6 luni, până la vară.
Becali a dezvăluit la un post tv că Al-Okhdood are nevoie de un jucător pe banda stângă și a cerut 150.000 de euro pentru împrumut pe 5 luni, oferind în schimb 200.000 de euro clubului saudit.
Patronul celor de la FCSB vede în Șumudică un aliat pentru relansarea carierei lui Popescu. De asemenea, Becali a identificat problemele fotbalistului în anturaj, interzicându-i contactul cu trei persoane din viața privată.
Planul lui Becali: „Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică”
„Șumudică m-a întrebat de Thiam și de încă un jucător. Au spus de Thiam, au nevoie de un jucător puternic.
Ieri m-a sunat «Pantera» (n.r. - fostul fotbalist Cătălin Liță) pentru Thiam și mi-a zis că vor să-l ia pe George (n.r. Octavian) Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească cu el dacă vrea să meargă, până în vară, 6 luni. Acolo îi trebuie certificat de căsătorie. Dacă nu e căsătorit, n-are voie să stea cu prietena în aceeași casă.
Eu sper că îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică.
Am aflat care a fost problema la el. Au fost niște mici lucruri care s-au făcut mari. Acum am aflat. Anturajul a fost problema. Acum nu are voie să vorbească la telefon cu trei persoane din viața sa privată. Erau periculoase. I-au afectat fotbalul.
Doar de ei doi m-a întrebat. Ei au nevoie de bandă stânga. Am cerut 150.000 pe împrumut, 5 luni, îi dau și ei 200.000 de euro.”, a transmis Gigi Becali.
Octavian Popescu, cotat la 850.000 de euro, traversează un sezon slab la FCSB: 22 de meciuri, 794 de minute, zero goluri și doar două pase decisive. Are 207 apariții pentru roș-albaștri, cu 25 de goluri și 25 assist-uri în total, plus 7 selecții la naționala României.