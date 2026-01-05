Tehnicianul român l-a contactat pe Becali inițial pentru Mamadou Thiam, dar discuțiile au pivotat rapid către tânărul extremă stânga, care ar putea pleca pentru 6 luni, până la vară.

Becali a dezvăluit la un post tv că Al-Okhdood are nevoie de un jucător pe banda stângă și a cerut 150.000 de euro pentru împrumut pe 5 luni, oferind în schimb 200.000 de euro clubului saudit.

Patronul celor de la FCSB vede în Șumudică un aliat pentru relansarea carierei lui Popescu. De asemenea, Becali a identificat problemele fotbalistului în anturaj, interzicându-i contactul cu trei persoane din viața privată.

Planul lui Becali: „Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică”

„Șumudică m-a întrebat de Thiam și de încă un jucător. Au spus de Thiam, au nevoie de un jucător puternic.