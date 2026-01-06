Atacantul, împrumutat de Trabzonspor până la finalul sezonului, se numără printre jucătorii excluși de antrenorul Atila Gerin, alături de Mame Thiam, Umut Meras sau Emre Akbaba, potrivit HT Spor.

Posibilă revenire la Gaziantep

Presa turcă indică Gaziantep ca destinație probabilă pentru Drăguș, unde a marcat 14 goluri și o pasă decisivă în 32 de meciuri în sezonul 2023-2024. Antrenorul Burak Yilmaz îl dorește insistent, iar atacantul și-a exprimat preferința pentru această mutare prin Trabzonspor. Negocierile avansează, cu Trabzonspor cerând jucători precum Drissa Kamara și Kacper Kozlowski plus o sumă de transfer.

Drăguș a bifat în tricoul lui Eyupspor 12 apariții în Süper Lig fără goluri sau pase decisive, deși a început 10 meciuri. Proprietarul său, Trabzonspor, l-a cumpărat în 2024 cu 1,7 milioane euro de la Standard Liège, dar împrumutul nereușit deschide ușa pentru un nou transfer.

Drăguș are 27 de selecții la echipa națională cu 7 goluri, dar va lipsi la barajul cu Turcia pentru Mondial din cauza unui roșu direct primit în înfrângerea cu Bosnia (1-3). Mircea Lucescu îl monitorizează atent, în contextul problemelor ofensive ale naționalei.