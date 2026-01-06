Directorul sportiv Fabio Paratici visează să-l aducă pe român la echipa aflată pe locul 18 în Serie A, într-o situație critică de retrogradare, dar mutarea necesită convingeri serioase. Antrenorul Paolo Vanoli trebuie să aprobe operațiunea doar după acordul jucătorului, care nu a fost niciodată entuziasmat de un club în luptă pentru supraviețuire.

Fiorentina a intrat pe fir și este interesată de Radu Drăgușin

„Visul lui Fabio Paratici (n.r. – director sportiv Fiorentina) e aducerea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Dar nu va fi ușor ca jucătorul să fie convins să îmbrace tricoul viola. E nevoie de muncă de convingere pentru aducerea sa, întrucât Drăgușin n-a fost niciodată entuziasmat de ideea de juca pentru o echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării. Desigur, antrenorul Vanoli trebuie să-și dea OK-ul pentru această mutare, dar abia după ce va afla și poziția românului și disponibilitatea sa pentru a juca pentru o formație în criză, cum e Fiorentina, la ora actuală“, a notat violanews.com.

Pe lângă Fiorentina, Inter, Juventus și Roma îl au pe listă pe Drăgușin, care își dorește minute regulate pentru a-și regăsi ritmul. Tottenham cere aproximativ 30 de milioane de euro pentru un transfer permanent.

​Drăgușin se confruntă cu o concurență acerbă în defensiva Spurs, unde Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso îl blochează în fața titularizărilor. Clubul englez preferă un transfer definitiv contra unei oferte tentante, după ce a plătit 25 de milioane de euro pentru el în iarna lui 2024, și respinge ideea unui împrumut.