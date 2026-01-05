Antrenorul român a parafat un angajament până la finalul sezonului 2025/2026, cu un salariu de 600.000 de euro, împărțit cu staff-ul său.

Dacă salvează echipa de la retrogradare, primește un bonus de 150.000 de euro, iar contractul se prelungește automat cu un salariu anual de 1,5 milioane de euro.

„Am semnat pe 6 luni cu opțiune de încă 1 an dacă reușesc să salvez echipa de la retrogradare. Știu că este o provocare dar am venit pentru că eu cred în mine și mai ales cred în staff-ul meu. Nu ar fi pentru prima dată când reușim lucruri pe care alții le cred imposibile pe plan fotbalistic. Împreună cu jucătorii și cu fanii, care sunt absolut fantastici, putem face lucruri importante aici, în Liga Stelelor.

V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul SuperLigii, iar Șumudică mereu se ține de cuvânt. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant. Nu are rost să discutăm despre un campionat unde pe lângă marea vedetă Cristiano Ronaldo mai sunt zeci de superstaruri, ne-ar lua ore în șir numai să-i punem pe hârtie. Este uriaș să joci împotriva acestor superfotbaliști de zeci de milioane de euro, darămite să-i mai și antrenezi”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Al-Okhdood ocupă penultima poziție în prima ligă saudită, cu doar 5 puncte din 12 etape: o victorie, două remize și nouă înfrângeri. Șumudică îl înlocuiește pe portughezul Paulo Sergio, demis recent.

Șumudică a fost prezentat oficial de club, care l-a întâmpinat cu mesajul „Bine ați venit, domnule Marius Șumudică” pe rețelele sociale. Tehnicianul, liber de contract de șapte luni după despărțirea de Rapid, revine astfel în Golf, zonă familiară din experiențele anterioare.