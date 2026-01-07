Este vorba despre proprietarii care nu afișează vizibil numărul casei. Aceștia riscă amenzi de până la 500 de lei, o măsură adoptată de autoritățile locale pentru a facilita intervențiile echipajelor de urgență. Termenul-limită este 31 martie 2026, iar până atunci proprietarii pot obține gratuit plăcuțele necesare sau își pot confecționa singuri unele conforme cu standardele impuse.

Amenzi usturătoare pentru românii care stau la casă, în Cluj

Decizia vine după numeroase situații în care ambulanțele sau echipajele SMURD au pierdut timp prețios încercând să identifice adresele apelanților. „Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, șofer pe ambulanță SMURD de aproape 20 de ani, pentru Observatornews.ro.

Cele mai mari probleme sunt în cartierele noi, unde numerotarea caselor este adesea ilogică, influențată de parcelări haotice sau extinderi ulterioare ale străzilor. Pentru a preveni astfel de situații, Poliția Locală va verifica vizibilitatea plăcuțelor, iar amenzile vor varia între 200 și 500 de lei. Primarul Emil Boc a transmis că locuitorii au la dispoziție șase luni pentru a se conforma:

Numerele pe poartă, obligatorii în Cluj

„Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege.”

Măsuri similare au fost introduse și în alte orașe, precum Timișoara și Brașov, însă fără sancțiuni până acum. La Oradea, în schimb, aproape 3.000 de amenzi au fost aplicate în ultimii patru ani pentru lipsa numerelor de identificare.