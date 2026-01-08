UPDATE 9:40 - Reacție dură a guvernului: „Acțiunea agricultorilor la Paris este inacceptabilă, guvernul nu va permite acest lucru”

„Blocarea parțială a autostrăzii A13, așa cum se întâmplă în această dimineață, sau încercarea de a veni în fața Adunării Naționale, cu toată simbolistica pe care o implică, este din nou ilegal. Prin urmare, ministrul de interne nu va permite acest lucru”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, la France Info.

STIREA INIȚIALĂ

Potrivit Le Monde, o sută de tractoare au reușit să intre în Paris, iar multe altele au blocat porțiuni ale autostrăzii A13, între Saint‑Cloud și bulevardul periferic, determinând autoritățile să închidă circulația pe sensul de intrare în capitală.

Zeci de tractoare au fost parcate în apropierea Turnului Eiffel, iar alte zeci au fost oprite sub Arcul de Triumf, fiind încercuite de poliție.

VIDEO

Agricultorii denunță creșterea costurilor de producție, concurența considerată neloială și, în special, acordul Mercosur, pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune un mecanism prin care statele membre să poată accesa mai rapid fonduri agricole din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, în contextul negocierilor tensionate privind acordul de liber schimb cu blocul Mercosur.