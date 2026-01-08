Secretarul Sănătății: „Proteinele și grăsimile sunt esențiale!”

„Astăzi marcăm o schimbare decisivă în politica federală de nutriție, posibilă datorită leadershipului președintelui Trump, a muncii mamelor MAHA și a specialiștilor în sănătate publică care au cerut reforme. Astăzi, în conformitate cu directiva președintelui Trump, Rook și cu mine vom lansa Ghidurile Alimentare pentru Americani 2025–2030, cea mai importantă resetare a politicii federale de nutriție din istorie.

Aceste ghiduri înlocuiesc presupunerile dictate de interese corporatiste cu obiective de bun-simț și cu integritate științifică de cel mai înalt nivel. Noile ghiduri vor revoluționa cultura alimentară a națiunii noastre și vor face America din nou sănătoasă. Timp de decenii, americanii s-au îmbolnăvit tot mai mult, în timp ce costurile sistemului de sănătate au explodat. Motivul este clar. Adevărul dur este că guvernul ne-a mințit pentru a proteja profiturile corporațiilor, spunându-ne că aceste substanțe asemănătoare alimentelor erau benefice pentru sănătatea publică. Politicile federale au promovat și subvenționat alimentele ultraprocesate și carbohidrații rafinați și au închis ochii la consecințele dezastruoase. Astăzi, minciunile se opresc. Noile ghiduri recunosc faptul că alimentele integrale, bogate în nutrienți, reprezintă cea mai eficientă cale către o sănătate mai bună și costuri mai mici în sistemul de sănătate. Proteinele și grăsimile sănătoase sunt esențiale și au fost descurajate în mod greșit în ghidurile alimentare anterioare.

Punem capăt războiului împotriva grăsimilor saturate. Dietele bogate în legume și fructe reduc riscul de boli mai eficient decât multe medicamente. Cerealele integrale sunt superioare carbohidraților rafinați. Zaharurile adăugate, în special băuturile îndulcite cu zahăr, alimentează bolile metabolice, iar astăzi guvernul nostru declară război zahărului adăugat.

Alimentele ultraprocesate, încărcate cu aditivi, zahăr adăugat și exces de sare, dăunează sănătății și ar trebui evitate. În calitate de secretar al Sănătății și Serviciilor Umane, mesajul meu este clar: mâncați alimente reale. Nimic nu contează mai mult pentru rezultatele în sănătate, productivitatea economică, capacitatea de apărare și stabilitatea fiscală. Ghidurile alimentare influențează zeci de programe federale de alimentație, inclusiv Head Start.

Aceste standarde afectează 45 de milioane de mese școlare servite zilnic, mesele pentru 1,3 milioane de militari activi și hrana oferită celor 9 milioane de veterani în spitalele VA. Astăzi începe munca de aliniere a acestor programe cu alimente accesibile, integrale și bogate în nutrienți. Implementarea necesită coordonare la nivel guvernamental. Lucrez cu mulți dintre colegii mei din cabinet pentru a livra rezultate.”, a declarat ROBERT F. KENNEDY JR, secretarul american al Sănătății.