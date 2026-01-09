Potrivit primelor informații, un bărbat de 41 de ani conducea un autoturism dinspre Bd. Laminorului către Șoseaua Chitilei. La intersecția cu strada Nuvelei, acesta ar fi încercat să evite un alt autoturism, condus de un bărbat de 76 de ani, moment în care a surprins și accidentat pietonul aflat în traversarea carosabilului.

Accident grav în București. Un pieton a fost lovit mortal de o mașină

Echipajele medicale au intervenit rapid și au aplicat manevre de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată, medicii declarând decesul la fața locului. Ambii șoferi au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind zero, respectiv negative.

Traficul a fost restricționat pe banda 1 a Bd. Bucureștii Noi, pe sensul către Șoseaua Chitilei, pentru efectuarea cercetărilor. Polițiștii Brigăzii Rutiere au anunțat că vor continua investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.