Au fost raportate 23 de traumatisme cauzate de căderi sau de impactul cu sistemele de protecție, zece fracturi, 14 contuzii însoțite de leziuni musculare și rupturi de ligamente, precum și un caz de lipotimie. De asemenea, au fost înregistrate o stare comatoasă cu pierderea conștienței, urmată de hipoxie cerebrală și hipotermie, dar și un traumatism cranio-cerebral acut deschis.

În total, 19 persoane au fost preluate de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

"Știu că trei dintre operațiunile pe care le-au desfășurat au fost de mare risc, fiind duse la bun sfârșit în condiții de Cod Portocaliu și Cod Roșu, constând în recuperarea unor victime din zona înaltă a muntelui. N-a fost deloc ușor, aceste intervenții au durat între patru și șase ore și au necesitat implicarea mai multor echipe, precum și o logistică adecvată. De aceea, reafirm încă o dată sprijinul Consiliului Județean, ori de câte ori este nevoie", a declarat președintele Consiliului Jude'ean Neamț, Daniel Vasilică Harpa.

În perioada sărbătorilor de iarnă, numărul turiștilor aflați în masivul Ceahlău și în stațiunea Durău a fost, în medie, între 800 și 1.000 pe zi.