Jucătoarea de 2,10 m (conform Federaţiei Letone), inclusă în Hall of Fame în 1993 şi apoi în Hall of Fame al FIBA în 2007, avea un palmares bogat, cu două titluri olimpice câştigate cu echipa URSS, în 1976 şi 198. De asemenea, a câştigat trei titluri de campioană mondială şi 10 titluri de campioană europeană în echipa naţională.

Foto: Wikipedia

„Letonia a suferit o altă mare pierdere: trecerea în nefiinţă a legendei sportive Uljana Semjonova. Fata de aur a baschetului olimpic, mondial şi european, o persoană foarte caldă şi înţelegătoare. Condoleanţe sincere familiei, colegilor şi fanilor Ulianei”, a transmis preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, într-un mesaj pe X.

Uljana Semjonova şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale la TTT Riga (1967-1987), în Letonia, înainte de a juca în Spania, dar şi în Franţa, la US Orchies.