Turneul din Australia este dotat cu premii în valoare de 1,6 milioane de dolari. Pentru victoria din turul 2 în fața lui Ostapenko, Cîrstea va primi 19.909 de dolari și 60 de puncte WTA.

Meciul a durat 1 oră și 46 de minute, iar Cîrstea a dominat clar primul set și a revenit în decisiv, câștigând tiebreak-ul. Aceasta este a treia victorie a Soranei împotriva Ostapenko, care conducea cu 4-2 în confruntările directe înainte de acest meci.

Meci de foc în optimi cu liderul mondial, Aryna Sabalenka

În optimi, Cîrstea o va înfrunta pe belarusa Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, care a trecut rapid de spaniola Cristina Bucșa, scor 6-0, 6-1, în doar 47 de minute. Sabalenka, campioană en-titre la Brisbane, a servit 18 ași și a comis puține greșeli, confirmând forma excelentă la startul sezonului 2026. La cap de serie, cele două s-au mai întâlnit de patru ori, cu un bilanț echilibrat.

Sportiva din Târgoviște, aflată la ultimul sezon al carierei, a trecut în primul tur de rusoaica Anastasia Pavliucenkova, scor 6-3, 6-1. Performanța vine după ce Cîrstea a anunțat că 2026 este ultimul ei an în circuit.