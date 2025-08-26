Mortimer Barrett, născută în Plymouth, a câștigat trei titluri de Grand Slam la simplu și unul la dublu, alături de Anne Shilcock la Wimbledon în 1955.

Celelalte victorii ale sale la simplu de Grand Slam au fost obținute la Campionatele Franței din 1955 și la Campionatele Australiene din 1958, iar în 1958 a fost vicecampioană la Wimbledon, când americanca Althea Gibson a învins-o în finală.

Mortimer Barrett a fost, de asemenea, decorată cu Ordinul Imperiului Britanic (MBE) în 1967 pentru servicii aduse tenisului.