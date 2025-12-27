Românul care vrea pe muntele de 4.900 de metri din Antarctica

Acesta a declarat: „Sunt nerăbdător să plec în această nouă provocare. M-am pregătit foarte bine fizic şi psihic. Sper să fiu sănătos şi vremea să ţină cu noi”.

Nu este prima dată când alpinistul din Petroșani merge pe continentul înghețat.

Acesta a reușit să escaladeze Mount Sidley care are o înălțime de 4283 de metri și a finalizat astfel circuitul celor mai înalți 7 vulcani de pe planetă.

În acest context, alpinistul consideră că cea mai mare problemă pentru expediția lui este frigul, din moment ce temperatura pe continentul înghețat coboară până la minus 40 de grade celsius.