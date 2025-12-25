Robertson a disputat peste 500 de meciuri pentru „pădurari”, marcând 95 de goluri între 1970 și 1986, și a fost esențial în succesele epocale ale echipei lui Brian Clough, care l-a numit „Picasso al jocului nostru”.

El a pasat decisiv la golul lui Trevor Francis din finala cu Malmö FF (1-0) de la München în 1979, aducând primul trofeu european pentru Forest. Un an mai târziu, a marcat singurul gol în victoria 1-0 cu Hamburger SV de pe Santiago Bernabéu, permițând apărarea titlului.

La naționala Scoției, Robertson a bifat 28 de selecții între 1978 și 1983, participând la Cupele Mondiale din 1978 și 1982, și a mai jucat două sezoane la Derby County (1983-1985).

Nottingham Forest l-a omagiat ca „cel mai mare jucător al nostru vreodată”, subliniind talentul, umilința și devotamentul său unic, iar fotbalul mondial îl jelește pe winger-ul genial transformat de Clough dintr-un jucător modest într-o legendă.