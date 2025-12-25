Salvamontiști mobilizați pentru căutarea unui bătrân bolnav, cu sprijinul dronei cu termoviziune

Echipele Salvamont Maramureș au fost mobilizate joi seară pentru a căuta un bătrân de 74 de ani, plecat de la locuința fiului său. Potrivit familiei, acesta suferă de demență și nu este îmbrăcat corespunzător pentru temperaturile scăzute din această perioadă a iernii.

Ce au anunțat salvatorii?

Acțiunea de căutare-salvare se desfășoară în zona de pădure și deal din apropierea localității Seini, iar polițiștii și salvamontiștii coordonează eforturile pentru a-l găsi în siguranță.

Pentru creșterea eficienței misiunii, este utilizată o dronă echipată cu termoviziune, care permite identificarea bătrânului chiar și în condiții de vizibilitate redusă.

Salvamont Maramureș recomandă tuturor persoanelor care se află în situații similare să raporteze imediat orice dispariție și atrage atenția asupra riscurilor provocate de expunerea la frig și teren accidentat.

 