Ce au anunțat salvatorii?

Acțiunea de căutare-salvare se desfășoară în zona de pădure și deal din apropierea localității Seini, iar polițiștii și salvamontiștii coordonează eforturile pentru a-l găsi în siguranță.

Pentru creșterea eficienței misiunii, este utilizată o dronă echipată cu termoviziune, care permite identificarea bătrânului chiar și în condiții de vizibilitate redusă.

Salvamont Maramureș recomandă tuturor persoanelor care se află în situații similare să raporteze imediat orice dispariție și atrage atenția asupra riscurilor provocate de expunerea la frig și teren accidentat.