Incidentul s-a petrecut joi într-o locuință de pe Via Foglizzo, din cartierul Borgo Nuovo, relatând cotidianul italian Corriere della Sera.

Membrii familiei au intervenit imediat cu manevre de prim ajutor și au alertat serviciul de urgență 112.

Paramedicii au sosit în câteva minute, dar nu au mai putut salva victima, medicul declarând decesul pe loc din cauza asfixierii accidentale.

Carabinierii din Settimo Torinese și medicul legist au fost chemați la fața locului pentru verificări de rutină, confirmând că decesul a fost provocat de asfixie accidentală, fără suspiciuni de alte cauze.

Evenimentul subliniază riscurile neașteptate chiar și în contexte festive de familie.