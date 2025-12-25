Incidentul a avut loc în Ajunul Crăciunului și a fost semnalat autorităților printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Ce au anunțat oamenii legii în acest caz?

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, apelul de urgență a anunțat prezența unei persoane căzute pe carosabil, pe strada Fildului din orașul Huedin. La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul prezenta leziuni și se afla în stare de inconștiență.

Cercetările preliminare au arătat că agresiunea ar fi avut loc pe fondul unui conflict spontan. În urma altercației, tânărul de 23 de ani ar fi lovit victima în repetate rânduri cu un obiect dur. De asemenea, în desfășurarea incidentului ar fi intervenit și un minor de 17 ani, tot din județul Sălaj, care l-ar fi agresat la rândul său pe bărbatul de 44 de ani.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. În același timp, principalul suspect a fost reținut pentru 24 de ore și dus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului competent, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.