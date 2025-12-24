Raed Arafat a convocat miercuri o videoconferință cu prefecții și reprezentanții instituțiilor cu rol în gestionarea situațiilor de urgență, în contextul atenționărilor meteorologice de cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit ANM, în următoarele ore sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații mixte, polei și ninsori viscolite în mai multe zone ale țării, fenomen care ar putea afecta circulația rutieră și alimentarea cu energie electrică în anumite regiuni.

În cadrul ședinței, s-a solicitat prefecților să monitorizeze în permanență evoluția situației din teritoriu și să activeze, la nevoie, comitetele județene pentru situații de urgență. Totodată, autoritățile locale au fost avertizate să asigure disponibilitatea utilajelor de deszăpezire și stocurile de materiale antiderapante.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că serviciile de intervenție — poliția, jandarmeria, pompierii și echipajele SMURD — se află în stare de pregătire pentru a acționa rapid în caz de blocaje sau urgențe generate de condițiile meteo severe.