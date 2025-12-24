Până la finalul lunii noiembrie, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate aproape 9,9 milioane de mașini noi, o creștere de 1,4% față de anul precedent. Chiar și așa, nivelul rămâne sub cel din perioada pre‑pandemică.

Spania a înregistrat cea mai mare creștere, depășind pragul de un milion de autoturisme vândute, în timp ce Germania a avut un avans modest, de 0,7%. Italia și Franța au raportat scăderi ale vânzărilor în primele 11 luni ale anului.

Volkswagen își consolidează poziția de lider

În clasamentul producătorilor, Volkswagen rămâne de departe cea mai bine vândută marcă din Europa. Grupul german, care include Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra și Porsche, a înregistrat o creștere de 5% a vânzărilor. Diversitatea gamei și prezența puternică în toate segmentele au consolidat poziția grupului ca lider incontestabil.

Renault a avut o evoluție chiar mai bună, cu o creștere de 6,5%, iar BMW a raportat un avans de 6,1%, semn că producătorii europeni tradiționali reușesc să se adapteze la schimbările pieței.

Tesla pierde cotă de piață

În timp ce Volkswagen câștigă teren, Tesla se confruntă cu o scădere a înmatriculărilor și pierde cotă de piață. Deși segmentul mașinilor electrice este în creștere, concurența tot mai puternică din partea producătorilor europeni și asiatici pune presiune pe marca americană. Rezultatele mai slabe ale Tesla contrastează puternic cu avansul Volkswagen, care reușește să domine atât segmentul tradițional, cât și pe cel electric.

Producători care se confruntă cu scăderi

Nu toți jucătorii au avut un an favorabil. Stellantis, grupul care reunește mărci precum Opel, Peugeot și Fiat, a înregistrat o scădere de 5,5%. Rezultate mai slabe au raportat și Hyundai, Toyota și Ford, semn că presiunea concurenței și schimbările din preferințele consumatorilor afectează puternic anumite segmente ale pieței, relatează TOnline.de.

Volkswagen, un lider greu de ajuns din urmă

Într‑o piață aflată în plină transformare, Volkswagen rămâne marca preferată a europenilor. Cu o strategie solidă, o gamă variată și o prezență puternică în toate segmentele, grupul german își păstrează avansul și rămâne un reper într‑un an marcat de schimbări majore în industria auto.

Anunț pentru șoferi: Ford recheamă în service aproape 600 de vehicule fabricate la Craiova. A fost anunțat un posibil defect la sistemul de frânare